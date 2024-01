X-FAB Silicon Foundries - Das Europäische Pendant zu TSMC: Ein Blick auf die Aktienaussichten in der Automobilbranche X-FAB Silicon Foundries AG, mit Sitz in Deutschland, ist ein führender Halbleiterhersteller, der sich auf die Fertigung kundenspezifischer Analog- und Mixed-Signal-ICs (integrierte Schaltkreise) spezialisiert hat. Das Unternehmen hat sich als wichtiger Akteur in der europäischen Halbleiterindustrie etabliert, insbesondere im Automobilsektor. Hier sind einige Gründe, warum die Aktie von X-FAB interessant sein könnte, insbesondere im Zusammenhang mit seiner Partnerschaft mit Melexis: 1. Spezialisierung auf Analog- und Mixed-Signal-ICs: X-FAB hat sich auf die Herstellung von Analog- und Mixed-Signal-ICs spezialisiert, die in vielen Anwendungen, insbesondere in ...

