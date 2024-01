Monte Carlo, Monaco (ots/PRNewswire) -In Monte Carlo treffen sich hochkarätige Akteure des Privatkapitals zur diesjährigen SuperInvestor-KonferenzSuperReturn, die weltweit führende Veranstaltungsreihe im Bereich des Privatkapitals, wird ihre jährliche SuperInvestor-Konferenz erstmals in Monaco ausrichten. Das Event, das vom 5. bis 8. November 2024 im prestigeträchtigen Grimaldi Forum in Monte Carlo stattfindet, erwartet über 2.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus rund 50 Ländern, darunter mehr als 700 LPs (Limited Partner) und 1.400 GPs (General Partner), zu vier Tagen Networking.Mit seinen einzigartigen Tagungsräumen und Networking-Bereichen im Freien bietet das Grimaldi Forum den perfekten Rahmen für die wichtigste Veranstaltung der Private-Equity-Branche, in deren Mittelpunkt die Beziehung zwischen GP und LP steht."Wir freuen uns, SuperInvestor zum ersten Mal in Monaco auszurichten", erklärt Dorothy Kelso, globale Leiterin von SuperReturn. "Als bedeutendes und wachsendes Finanzzentrum ist Monaco ein prosperierendes Investitions-Hub für ausländische Investoren und somit der perfekte Ort für unser branchenführendes Event mit Fokus auf die LP-GP-Beziehung. Die diesjährige Konferenz verspricht einzigartige Networking-Gelegenheiten für das Private-Equity-Universum und erreicht eine einflussreiche globale Community, die nur SuperInvestor mobilisieren kann."Um Ihre Teilnahme anzumelden und weitere Informationen zu Rednern, Themen und Networking-Möglichkeiten zu erhalten, besuchen Sie bitte unsere Website: https://informaconnect.com/superinvestor/.Informationen zu SuperInvestor SuperInvestor ist die größte globale Private-Equity-Konferenz mit Fokus auf die Beziehung zwischen LP und GP und gehört zur SuperReturn-Reihe führender Private-Equity-Events, die rund um den Globus stattfinden.Auf der viertägigen Konferenz werden mehr als 2.500 führende Branchenexpertinnen und -experten aus aller Welt zusammenkommen, um Kontakte herzustellen und aktuelle Trends und Chancen auf den globalen privaten Kapitalmärkten zu erörtern.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/weltweit-fuhrende-private-equity-eventreihe-zu-gast-in-monaco-vom-5-bis-8-november-302039994.htmlPressekontakt:BackBay Communications,Amisha Mehta,+44 203 475 7551,amisha.mehta@backbaycommunications.comOriginal-Content von: SuperInvestor, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100097527/100915314