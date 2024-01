Cambridge, England und Penang, Malaysia (ots/PRNewswire) -Eine zentrale Anlaufstelle für Fachwissen und Wissenschaft ist jetzt verfügbar. Erhalten Sie Tipps für Forschungsberichte aus Asien.Asia Research News, der unangefochtene Marktführer für wissenschaftliche Nachrichten und Experten in Asien, geht in sein 20. Jahr mit Feierlichkeiten, in denen zwei Jahrzehnte Erfahrung zusammenfließen, die zu einer Drehscheibe für die Wissenschaftsberichterstattung verdichtet wurden.Im Februar wird ein verbessertes System für Experts for Media Journalisten einen einfachen Zugang zu einem umfangreichen Netzwerk von Universitäten ermöglichen. Journalisten können Anfragen stellen, und wir werden Empfehlungen für Experten von Universitäten einholen. Betrachten Sie Experts for Media als Ihren Backstage-Pass zu hochkarätigem Fachwissen, mit Wissenschaftlern, die von Universitäten ausgewählt wurden, um Ihre Story zu verstärken.Darüber hinaus haben wir unsere Erfahrungen aus zwei Jahrzehnten in The Science Communication Resource (https://www.asiaresearchnews.com/content/science-communication-resources) zusammengefasst, die Leitfäden, Toolkits und Stipendien umfasst. Egal, ob Sie ein erfahrener Journalist sind, der sein Wissen erweitern möchte, ein Pressesprecher, der Einblicke sucht, oder ein Forscher, der seine Kommunikationsfähigkeiten ausbauen möchte - dies ist Ihr Asset.Dr. Magdeline Pokar, Geschäftsführerin und Gründerin von Asia Research News, erläutert ihre Vision: "Vor zwei Jahrzehnten standen Journalisten bei der Suche nach Informationen über wissenschaftliche Forschung vor vielen Hindernissen. Deshalb haben wir Asia Research News ins Leben gerufen - das erste Forschungsnachrichtenportal für Asien, das Journalisten und Universitäten miteinander verbindet. Jetzt wollen wir ein lebendiges Ökosystem schaffen, in dem genaue Informationen leicht zugänglich sind."Journalisten sind eingeladen, unseren Newsroom (https://www.asiaresearchnews.com/news) mit gesperrten Pressemitteilungen aus den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Medizin und Geisteswissenschaften direkt von den Spitzenuniversitäten Asiens zu besuchen, mehr über Forscher (https://www.asiaresearchnews.com/researchers) und Institutionen (https://www.asiaresearchnews.com/institutions) zu erfahren, die mit Journalisten in Kontakt treten möchten, und sich in unserem Segment Giganten der Geschichte (https://www.asiaresearchnews.com/giants-history-asian-science-pioneers) über Asiens Wissenschaftspioniere umzusehen. Alle Inhalte stehen Ihnen zur Verfügung, mit Verweis auf Asia Research News. Für Wissenschaftskommunikatorinnen bieten wir außerdem einen monatlichen SciCom-Coffee-Chat an.Der Dienst Experts for Media ist nur für registrierte Journalisten zugänglich. Bei der Registrierung ist ein Mediennachweis erforderlich. Dieses System wird sich zunächst in der Beta-Phase befinden, d.h. für Beiträge mit längeren Fristen zur Verfügung stehen.Sichern Sie sich Ihren Sitzplatz in der ersten Reihe bei Innovationen. Registrieren Sie sich für ein Konto (https://www.asiaresearchnews.com/join) und genießen Sie die Welt der Wissenschaftskommunikation mit Asia Research News - jeder Klick bringt eine neue Entdeckung, und jede Seite wird zu einer Reise der wissenschaftlichen Wunder!Seit zwei Jahrzehnten hat Asia Research News ein vielfältiges Netzwerk von Forschern und Instituten aufgebaut. Nehmen Sie Kontakt auf, um unserer Gemeinschaft beizutreten, oder besuchen Sie asiaresearchnews.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2321440/Dr_Magdeline_Pokar.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2321444/Asia_Research_News_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/asia-research-news-bietet-eine-plattform-zur-quellenrecherche-fur-journalisten-302038735.htmlPressekontakt:christine@asiaresearchnews.comOriginal-Content von: Asia Research News, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100097526/100915313