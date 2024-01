BASF: Geeignete (Turbo)-Calls für Kurskorrektur

Die BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111) befindet sich bereits seit dem Jahresbeginn stark unter Druck. Notierte die Aktie noch am 2.1.24 bei 49,48 Euro, so fiel sie am Ende der vergangenen Woche nach der Veröffentlichung von unter den eigenen Erwartungen liegenden schwacher Zahlen für das letzte Quartal zeitweise unter die Marke von 43 Euro zurück. Im frühen Handel des 22.1.24 startete die Aktie bei 43,10 Euro in den Handelstag.

Nach den schwächer als erwartet ausgefallenen Zahlen bekräftigten die Experten der UBS nach dem schwachen Start in das Jahr 2024 mit einem Kursziel von 59 Euro ihre Kaufempfehlung für die BASF-Aktie. Für risikobereite Trader, die von einer technischen Erholung der Aktie auf zumindest 46 Euro ausgehen, wo die Aktie zuletzt am 9.1.24 notierte, könnte nun ein günstiger Zeitpunkt für eine Investition in Long-Hebelprodukte gekommen sein.

Call-Optionsschein mit Strike bei 44 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die BASF-Aktie mit Basispreis 44 Euro, Bewertungstag 15.3.24, BV 0,1, ISIN: CH1258242010, wurde beim BASF-Aktienkurs von 43,10 Euro mit 0,129 - 0,139 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des kommenden Monats der Anstieg auf 46 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,25 Euro (+80 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 40,03 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die BASF-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 40,03 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SQ1FHB9, wurde beim BASF-Kurs von 43,10 Euro mit 0,32 - 0,33 Euro taxiert.

Wenn die BASF-Aktie in nächster Zeit auf 46 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,59 Euro (+79 Prozent) erhöhen - sofern die BASF-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 39,097 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die BASF-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 39,097 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MB4X974, wurde beim BASF-Kurs von 43,10 Euro mit 0,41 - 0,42 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der BASF-Aktie auf 46 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,69 Euro (+64 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von BASF-Aktien oder von Hebelprodukten auf BASF-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de