Telefonica hat im Rahmen der jüngsten Übernahmeofferte ihre Beteiligung an Telefonica Deutschland von 71,81 Prozent auf rund 93,1 Prozent der Aktien erhöht. Bis zum Ende der Annahmefrist seien Aktien im Wert von knapp 1,5 Milliarden Euro erworben worden, so das spanische Unternehmen am Montag. Für 7,86 Prozent der Telefonica Deutschland Aktien wurde ...

