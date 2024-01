Salzburg (www.anleihencheck.de) - Die Phase der hartnäckigen Inflation und ihrer massiven Bekämpfung klingt allmählich ab, so Christian Nemeth, Vorstandsvorsitzender der Zürcher Kantonalbank Österreich AG.Das neue Jahr an den Finanzmärkten stehe ganz im Zeichen der Konstruktivität. Die Verschiebung hin zu einer Ära der Zinssenkungen sei bereits im Gange und werde nun auf eine noch breitere Basis gestellt. In dieser Hinsicht seien die Aussichten für Anlegerinnen und Anleger, vor allem auch für Anhänger des gemischten Portfolios, durchaus positiv. ...

