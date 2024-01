Bernd Wünsche (Gurupress.de) - An den Märkten scheint für die Aktie von Canopy Growth so etwas wie Hoffnung zu entstehen. Minimal jedenfalls. Der Titel legte am Montag in den ersten Stunden nun 1,7 % zu. Die Aktie hat damit einen Marktwert von nun 333 Millionen Euro erreicht. Der Cannabis-Konzern wird somit dennoch weit unter dem Wert gehandelt, der noch Anfang Januar gegolten hat. Die große Frage für Analysten und Investoren lautet unverändert, ob die Aktie nun das Tempo wird durchhalten können oder ob der Wert nun wieder wie schon zuletzt deutlich nach unten durchgereicht wird. Denn Canopy Growth hat seit Anfang des Jahres immerhin mehr als 78 % verloren. Das sind Werte, die sich kaum mit der Vorstellung vereinbaren lassen, Cannabis sei noch ein großes Geschäft. Dennoch: Die Analysten sind offenbar für das Unternehmen noch sehr zuversichtlich. Das durchschnittliche Kursziel für Canopy Growth liegt aktuell bei einem möglichen Zuwachs von gut 60 %. Die Notierungen wären dann allerdings noch immer weniger als 1 Euro wert. Canopy Growth: Das ist nur ein Zwischenschritt Damit wäre das Geheimnis um das Unternehmen auch schon aufgedeckt. Denn Canopy Growth kann kaum so viel wert sein, wie es vielleicht Analysten hier noch wollen. Die Notierungen würden dann auf einen Marktwert von gut 500 Millionen Euro kommen. Das passt nicht zu den wirtschaftlichen Ergebnissen. Neue Nachrichten zum Unternehmen gibt es nicht, womit sich die wirtschaftliche Bewertung derzeit an dem orientiert, was die Börsen an Finanzkennziffern haben. Das Nettoergebnis für das laufende Jahr wird am Markt derzeit auf 217 Millionen Euro Verlust geschätzt. Dies wären fast so viel verlorene Gelder, wie das Unternehmen am Markt wert ist. Die Nettoverschuldung wird mit 321 Millionen Euro angegeben. Sprich: Das Unternehmen ist am Markt nicht mehr wert als die Schulden betragen. Oder anders herum gesagt: Den Eigentümern gehören die Schulden. Das bedeutet auch, dass nur der Trend hier eine Umkehr bewirken kann. Der aber ist abwärts gerichtet, wie die Statistiker oben festgestellt haben. Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Canopy Growth-Analyse von 22.01. liefert die Antwort: Wie wird sich Canopy Growth jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Canopy Growth Aktie Canopy Growth: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

