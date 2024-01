DJ PTA-News: Biogena Group Invest AG: Hohe Umsatzsteigerung in herausforderndem Marktumfeld - +25% Umsatzzuwachs im ersten Geschäftsquartal

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Salzburg (pta/22.01.2024/10:25) - Die BIOGENA Group an der die Biogena Group Invest AG beteiligt ist, vermeldet ein überdurchschnittliches Umsatzwachstum im ersten Geschäftsquartal (Okt-Dez 2023). Der Umsatz mit Biogena Produkten und Dienstleistungen konnte im Vergleichszeitraum um mehr als +25% gesteigert werden. Die Kernregion DACH trug am meisten zu diesem Wachstum bei, aber auch in Italien (+40%), Spanien (+65%) und Frankreich (+120%) konnten überdurchschnittliche Steigerungen erzielt werden. "Dies ist umso erfreulicher, als dass in den meisten Ländern ein herausforderndes Marktumfeld mit hohen Inflationsraten sowie Rezessions-Tendenzen vorzufinden war", so Geschäftsführer Stefan Klinglmair.

Die Investitionen der vergangenen Jahre - wie z.B. in den Aufbau von Biohacking & Diagnostikzentren, die Erlebniswelt Biogena Good Health World samt eigener Produktion sowie digitale Offensiven wie die BeratungsApp "MyBiogenaCoach" machen sich in der Wertschöpfungskette bemerkbar und tragen in hohem Ausmaß zu Wachstum und Markenbekanntheit bei. Dies resultierte auch in deutlich gesteigerter Anzahl von neuen Kunden im ersten Quartal (+35%)

Biogena ist aktuell in mehr als 70 Länder mit Produkten und Dienstleistungen verfügbar und plant im laufenden Geschäftsjahr noch weitere Länder und Regionen - auch über neue Distributionsvereinbarungen - zu erschließen.

