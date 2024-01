(shareribs.com) London 22.01.2024 - Die Ölpreise bewegen sich am Montag leicht abwärts. Die Stimmung bleibt gedämpft, die Risiken bleiben hoch. So ist eine weitere Eskalation der Spannungen im Nahen Osten wahrscheinlich. Im russischen Ust-Luga kam es am Wochenende zu einer schweren Explosion in einem Exportterminal für Treibstoff. Vermutet wird ein ukrainischer Drohnenangriff auf das Terminal. Der ...

