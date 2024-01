Die Zinsen auf Tagesgeld & Co. werden absehbar fallen und Cash dürfte wieder zum Hemmschuh im Portfolio werden. Damit das nicht passiert, sind hier spannende Aktien und ETFs, in die Sie jetzt investieren können. Laut den aktuellen Erwartungen der Banken und den Plänen der Europäischen Zentralbank sind die Zinsen auf einem absteigenden Ast. Für die Cash-Quote im Portfolio bedeutet das: Adieu Zinsen, was die Liquidität wieder zum Hemmschuh in vielen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...