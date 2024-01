Googles Pixel Watch in der dritten Generation wird im Herbst erwartet. Erste Gerüchte zur Smartwatch deuten an, dass der Hersteller mit dem neuen Modell einen der größten Kritikpunkte beheben könnte: die Größe. Mit der Pixel Watch 2 (unser Test) hatte Google bereits viele kleinere und größere Makel der ersten Generation ausgebessert. So wurde zum einen die Akkulaufzeit mit der zweiten Watch-Generation spürbar angehoben, genauso wie die Leistung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...