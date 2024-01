Bernd Wünsche (Gurupress.de) - ITM Power hat am Montag zum Auftakt der Woche die Börsen bewegt. Es ging um -8,5 % abwärts. Das ist ein Signal, das mehr als deutlich ist. Ohnehin ist die Aktie der Briten in einer wackligen Verfassung. der Titel hat seit Jahresanfang noch vor diesem Handelstag mehr als -15 % nachgegeben. Die Aktie hat dabei allerdings auch in den vergangenen fünf Tagen eine massive Abwertung hinnehmen müssen. Die Analysten, die noch immer von einem deutlichen Kursanstieg ausgehen, sollten sich die Zahlen noch einmal ansehen. Oder haben die Experten am Ende Recht? Das ist die Erwartung bei ITM Power Der Titel soll nach den Schätzungen der Analysten, die auf Marketscreener einen Konsens herstellen, einen Kursaufschlag von von 118 % schaffen. Das wären rechnerisch Kurse von 1,30 Euro oder mehr. In großen Zahlen: Damit würde die Marktkapitalisierung der Aktie auf satte über 600 Millionen Euro steigen. Der Titel hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 338 Millionen Euro. Das KGV liegt derzeit schon für das vergangene Jahr bei -5,2 und für das laufende Jahr auch bei -6,7. Denn: ITM Power erwirtschaftet aktuell Verluste. Die Verluste werden aus dieser Sicht mit 62 Millionen Euro im vergangenen Jahr schon fast außergewöhnlich hoch sein. Denn der Umsatz war mit den geschätzten 22 Millionen Euro wiederum sehr niedrig. Der Umsatz soll nun im laufenden Jahr auf über 62 Millionen Euro steigen - und die Verluste würden sich den Schätzungen nach auf -49 Millionen Euro reduzieren. Können diese Erwartungen gerechtfertigt sein? Dies ist eine Frage. Die andere Frage, die immer noch im Raum steht: Wenn diese Erwartungen sich bewahrheiten würden - wäre die Aktie nicht immer noch zu teuer? Denn der Konzern produziert wie beschrieben Verluste. Die Aktie von ITM Power wäre wohl selbst dann noch kejn Schnäppchen. Und so kommen Tage zustande wie der Montag: Mehr als -8 % Verlust! Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre ITM Power-Analyse von 22.01. liefert die Antwort: Wie wird sich ITM Power jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur ITM Power Aktie ITM Power: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

