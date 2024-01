BASF legte am Freitag (19. Januar) die vorläufigen (!) Zahlen für das 4. Quartal 2023 respektive für das Gesamtjahr 2023 vor. Dem einen oder anderen Marktakteur fuhr daraufhin der Schreck in die Knochen. Die Enttäuschung über die schwachen Zahlen brach sich Bahn. Der Kurs setzte seine Talfahrt fort.BASF - Vorläufige Zahlen enttäuschen Schauen wir uns einmal einige Eckdaten aus dem Bericht über die vorläufigen Zahlen an. BASF gab den Umsatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...