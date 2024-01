Linz (www.anleihencheck.de) - In der vergangenen Woche verzeichnete der Japanische Yen einen deutlichen Verlust, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Es scheine nun unter den Marktteilnehmer:innen eine gewisse Resignation einzutreten, da eine geldpolitische Normalisierung in naher Zukunft unwahrscheinlich erscheine. Die Erwartungen an eine Lockerung der extrem expansiven Geldpolitik würden damit weiter in die Ferne rücken. Trotz einer deutlichen Inflation habe die Bank of Japan (BoJ) ihre Zinspolitik beibehalten, was darauf schließen lasse, dass sie abwartend agieren werde, bis die Inflation weiter sinke. Der EUR/JPY-Kurs notiere um 161,45. (22.01.2024/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...