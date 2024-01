Wien (www.anleihencheck.de) - Die türkische Notenbank hob im Dezember den Leitzins um weitere zweieinhalb Prozentpunkte auf 42,5% an, sieht ihn damit aber nahe am "angemessenen Niveau", so die Experten von Raiffeisen Capital Management.Die Märkte sähen daher noch einen letzten Zinsschritt auf ca. 45% und dann vorerst ein Ende der Zinsanhebungen. Aktuell liege die Teuerungsrate noch weit über dem Leitzins der Notenbank. Die Inflationsrate sei im Dezember auf 64, 8% p.a. gestiegen (nach 62% im November) und auch die Notenbank selbst sehe bis in den Mai hinein weitere Anstiege, bevor sich dann ein kräftiger Rückgang einstellen solle. ...

