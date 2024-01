© Foto: picture alliance / NDZ/STAR MAX/IPx



Macy's hat ein Übernahmeangebot von Arkhouse Management Co. und Brigade Capital Management abgelehnt.Die Investoren hatten ein Angebot von 5,8 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 21 US-Dollar pro Aktie vorgelegt, was einem Aufschlag von rund 19 Prozent auf den Schlusskurs von Macy's am Freitag entspricht. Trotzdem befand der Vorstand von Macy's, dass es dem Angebot an "überzeugendem Wert" fehle. In Reaktion auf die Erklärung von Arkhouse, die Gespräche zu beschleunigen, entschied Macy's, keine Vertraulichkeitsvereinbarung zu unterzeichnen und Arkhouse und Brigade keine Informationen für die Due Diligence zur Verfügung zu stellen. Das Unternehmen erklärte, dass die von den …