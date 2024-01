Ein wichtiger Indikator schlägt an: Demnach wird die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im März immer geringer. Müssen sich Anleger nun Sorgen machen? Bis zuletzt war eine große Mehrheit der US-Marktteilnehmer davon ausgegangen, dass die US-Notenbank Fed im März mit ersten Leitzinssenkungen beginnen könnte. Doch während in den vergangenen Tagen die Tech-Rally die Wall Street in Euphorie versetzte, hat sich im Hintergrund zunehmende Skepsis bezüglich ...

