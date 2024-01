Whatsapp arbeitet offenbar an einer neuen Funktion, mit der ihr Dateien mit Menschen in eurer Nähe teilen könnt. Damit könnte der Messaging-Dienst ein echtes Problem von Airdrop und Quick Share lösen. Schon seit zehn Jahren bietet Apple mit Airdrop allen iPhone-Besitzer:innen eine einfache Möglichkeit, Dateien mit anderen Apple-Geräten in der unmittelbaren Umgebung zu teilen. Für Android-Smartphones gibt es mit Quick Share eine von Samsung und Google ...

Den vollständigen Artikel lesen ...