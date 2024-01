Die Änderungen für die laufzeitverlängerte Anleihe 2020/26 treten in Kürze in Kraft. Accentro hatte auf der jüngsten AGV die erforderlichen Mehrheiten eingefahren. Am 1. Dezember 2023 gab ACCENTRO Real Estate AG bekannt, dass Anleihegläubiger der Anleihe 2020/23 (nunmehr: 2020/26, DE000 A254YS 5) dem unterbreiteten Beschlussvorschlag zu den Änderungen der Anleihebedingungen mit der erforderlichen ...

