NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für International Airlines Group auf "Underweight" belassen. Trotz der im Vergleich zu den Billigflieger-Aktien zuletzt schlechteren Kursentwicklung der Netzwerk-Fluggesellschaften bleibe er für Air France-KLM, IAG und Lufthansa negativ gestimmt, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Denn er befürchte, dass die Kapazitätserweiterung vor dem Hintergrund eines schwächeren Wirtschaftswachstums zu einem Rückgang der Renditen führen könnte./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2024 / 01:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2024 / 01:20 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0177542018

