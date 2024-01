Die Aktie dieses Motorenbauers aus Deutschland hat in den letzten Tagen ein wahres Kursfeuerwerk an der Börse gezündet. Aber ist das nur eine Momentaufnahme? Mit einem Kursgewinn von etwa 20 Prozent in nur drei Tagen ist der Motorenbauer Deutz derzeit einer der Gewinner an der Börse und setzte sich am Montag mit einem zwischenzeitlichen Plus von 9,2 Prozent an die Spitze des SDAX. Bereits am letzten Freitag hatte das Papier um fast sechs Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...