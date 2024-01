Tucano Gold verkauft 90% der zukünftigen Silberproduktion

Anzeige / Werbung

Tucano Gold will Ende April wieder in Produktion gehen. Das Nebenprodukt Silber ist zu 90% verkauft.

Die - noch - private Goldgesellschaft Tucano Gold meldet die Abtretung einer Silberlizenzgebühr an Silver Crown Royalties. Der Deal sieht vor, dass Tucano in den kommenden zehn Jahren 90% der in Brasilien anfallenden Silberproduktion an Silver Crown liefert. Dafür erhält man eine Beteiligung von 7%ige an Silve Crown.

Blick auf Mina Tucano; Quelle: Tucano Gold

Dabei macht der zu erwartende Silberausstoß dem Unternehmen zufolge aber nur etwa 0,1% an den geschätzten zukünftigen Einnahmen aus. Silber ist ein Nebenprodukt der Goldproduktion von Tucano, die auf Basis der aktuellen Preise 99,9% des Umsatzes betrage, hieß es weiter von der Gesellschaft.

In die Vereinbarung wurden Bonuszahlungen eingearbeitet, die Tucano dazu motivieren sollen, so viel Silber wie möglich zu produzieren. Wenn also Tucano mehr als 10.000 Unzen Silber an Silver Crown liefert, erhält man weitere 500.000 CAD in Silver Crown-Anteilen.

Erste Goldförderung von Mina Tucano Ende April

Laut dem Unternehmen ist die erste Goldproduktion von Mina Tucano für Ende April geplant und soll bis Juli auf 6.000 Unzen pro Monat hochgefahren werden. Tucano rechnet damit, dass die Bergbauflotte im Februar eintrifft und die Mühle mit einer Kapazität von 10.000 Tonnen Erz pro Tag zu Ende März in Betrieb genommen werden kann. Wie das Unternehmen zudem erläuterte, ist die Grube AB1 schon bereit für den Abbau, nachdem der vorherige Betreiber Great Panther im Jahr 2022 mit einem Kostenaufwand von 35 Mio. US$ den großen Pushback abgeschlossen hatte.

Tucano-CEO Jeremy Gray erklärte zu dem Deal mit Silver Crown: "Wir arbeiten gerne mit Peter und seinem Team bei Silver Crown zusammen, die sich dadurch abheben, dass sie in der gleichen historischen Weise wie Wheaton Precious Metals wachsen, indem sie reine Silber-Royalties zum Nutzen beider Seiten der Transaktion schaffen. Wir sind stolz darauf, der drittgrößte Investor von Silver Crown zu sein, was sich unserer Meinung nach als eine sehr kluge Investition erweisen wird."

Peter Bures, Chief Executive Officer von Silver Crown, ergänzte: "Wir freuen uns sehr, diese Lizenztransaktion durchzuführen - mit den Mindestlieferungen ab dem nächsten Jahr erhöhen wir unsere Silberbasis um 70%. Wir sind davon überzeugt, dass dies eine hervorragende Bereicherung für unsere Aktionäre darstellt (unsere bisher größte, was den kurzfristigen Umsatzbeitrag betrifft)."

Go-Public-Strategie für Juni/Juli

Tucano Gold befindet sich nach eigener Aussage in fortgeschrittenen Verhandlungen mit einem kanadischen börsennotierten Emittenten über eine Go-Public-Strategie, die im Juni/Juli abgeschlossen werden soll. In Hinsicht darauf ist von Bedeutung, dass allein die Wiederbeschaffungskosten für die Infrastruktur von Mina Tucano sich heutzutage wahrscheinlich auf mehr als 300 Millionen US-Dollar belaufen würden, ganz zu schweigen von den Investitionen in die Exploration und Minenerschließung. Tucano hat derzeit ca. 52 Millionen Aktien voll verwässert im Umlauf, was eine aktuelle Bewertung von ca. 26 Mio. CAD (20 Mio. USD) auf der Grundlage des Abschlusses der Privatplatzierung zu 0,50 C$ in der Seed-Runde impliziert. Allerdings glaubt man beim Unternehmen, dass die Aktionäre von Tucano mit Blick auf die Wiederaufnahme der Produktion und eine künftige Börsennotierung mit einer deutlichen Kurssteigerung rechnen können.

