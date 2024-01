Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Rheinmetall ist auch am Montag auf dem Weg zu neuen Rekorden weiter gekommen. Die Notierungen konnte in einem Zug um mehr als 1,5 % zulegen. Der Titel hat damit die Marke von 330 Euro weit hinter sich gelassen und ist inzwischen an den Börsen insgesamt 14,3 Mrd. Euro wert. Die Kurse sind damit aktuell in etwa 50 % mehr wert, als der Umsatz für das laufende Jahr taxiert wird: Der soll sich bei 9,5 Mrd. Euro bewegen, so die Schätzungen. Rheinmetall: Analysten korrigieren sich Bemerkenswert ist und bleibt, dass Analysten sich derzeit immer noch korrigieren. Die sind der Auffassung, der Kurs könnte um gut 8 % klettern. Das Kursziel der Experten liegt bei 357 Euro - das wäre sicherlich stark. Grund für den Optimismus sind die aktuellen Aussichten - Aufrüstung und Militärgüter sind aktuell ein großes Thema. Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Rheinmetall-Analyse von 22.01. liefert die Antwort: Wie wird sich Rheinmetall jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Rheinmetall Aktie Rheinmetall: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

