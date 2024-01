DJ PTA-Adhoc: medondo holding ag: medondo lädt die Anleihegläubiger der Wandelanleihe 2021/2024 zu einer Abstimmung ohne Versammlung ein - Verlängerung der Laufzeit der Anleihe zu modifizierten Bedingungen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta/22.01.2024/13:05) - Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung

medondo holding AG lädt die Anleihegläubiger der Unternehmenswandelanleihe 2021/2024 zu einer Abstimmung ohne Versammlung über eine Verlängerung der Laufzeit der Anleihe zu modifizierten Bedingungen ein

München, den 22. Januar 2024 - Der Vorstand der medondo holding AG, München hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats heute beschlossen, die Anleihegläubiger der Unternehmenswandelanleihe 2021/2024 (ISIN DE000A3H2085 - WKN A3H208) zu einer Abstimmung ohne Versammlung über die Verlängerung der Laufzeit der Anleihe zu modifizierten Bedingungen im Zeitraum vom 8. Februar 2024 bis zum 10. Februar einzuladen.

Beschlussgegenstände wird im Wesentlichen Folgende sein:

* Verlängerung der Laufzeit der Anleihe um zwei Jahre; * Erhöhung des Zinssatzes auf 6 % p.a. für die verlängerte Laufzeit; * Streichung des Wandlungsrechts.

Die Verlängerung der Wandelanleihe ist eine wichtige Voraussetzung für die Gewährleistung der Liquidität der medondo holding AG. Die ursprünglich angedachte Refinanzierung durch Kapitalmaßnahmen bzw. Wandlung hat sich nicht realisiert. Vielmehr zeichnet sich in Gesprächen ab, dass auch die laufende Platzierung einer Wandelanleihe nur möglich ist, wenn die bestehende Wandelanleihe refinanziert wird, damit die neu aufzunehmenden Mittel - soweit die Aufnahme gelingt - für die Finanzierung der Geschäftstätigkeit verwendet werden können. Sollte die Verlängerung scheitern, müsste die Gesellschaft nach jetzigem Stand Insolvenz anmelden. Wesentliche Anleihegläubiger haben in Vorgesprächen erklärt, das vorgeschlagene Konzept zu unterstützen.

Die Aufforderung zur Stimmabgabe mit der Tagesordnung und den Hintergründen zur vorgeschlagenen Beschlussfassung wird am 24. Januar 2024 im Bundesanzeiger veröffentlicht und ist ab diesem Datum auf der Internetseite der medondo holding AG unter https://holding.medondo.com/medondo/wandelschuldverschreibung/ abrufbar.

