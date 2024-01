FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Richemont nach dem Zwischenbericht auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Franken belassen. Die Geschäfte des Luxusgüterkonzerns hätten sich im Weihnachtsquartal als deutlich widerstandsfähiger entpuppt als gedacht, schrieb Analyst Matt Garland in einer am Montag vorliegenden Studie. Zwar sorge der allgemeine Druck auf den Sektor auch bei den Schweizern für eine Normalisierung des Wachstums; dennoch sei der Konzern angesichts seines breiten Angebots gut positioniert und verfüge über starke mittelfristige Gewinnaussichten. Die Aktie gehört daher zu Garlands Favoriten./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2024 / 06:45 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0210483332

