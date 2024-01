Die Stadtwerke Bochum wollen ihre öffentliche Ladeinfrastruktur weiter ausbauen. In den kommenden Wochen sollen so 50 neue AC-Ladepunkte sukzessive in Betrieb gehen. Derzeit betreiben die Stadtwerke insgesamt 252 AC- und 42 DC-Ladepunkte. Bereits in der Vergangenheit setzten die Stadtwerke auf Compleo als einen der Lieferanten für die AC-Ladeinfrastruktur. Dies scheint auch beim weiteren Ausbau der Fall zu sein, wie anhand eines Pressebilds zu erkennen ...

