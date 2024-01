Der Kurs des Euro ist am Montag wieder unter die Marke von 1,09 US-Dollar gefallen. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0890 Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,0887 Dollar festgesetzt.Mangels entscheidender Konjunkturdaten verlief der Vormittag am Devisenmarkt ruhig. Aus den Reihen der EZB und der Fed sind vorerst keine wichtigen geldpolitischen Äußerungen ...

