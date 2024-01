Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Nel Asa wird von Minute zu Minute schwächer, könnte man meinen. Auch in den ersten Stunden des Handels in der neuen Woche hat die Aktie keinen Aufschlag mehr geschafft. Im Gegenteil: Der Kurs gab um gut -2 % nach und schob den aktuellen Tiefstkurs noch einmal nach unten. Die Notierungen haben dabei aktuell ein Niveau von noch 0,45 Euro erreicht - das ist viel zu gering, um am Markt noch mehr als Stirnrunzeln auszulösen. Nel Asa: So sieht das aus! Es sieht so aus, als würde das Unternehmen derzeit keine neuen Aufträge oder Projekte mehr gewinnen können. Seit Monaten gibt es kaum Nachrichten - und in der vergangenen Woche nur eine recht kleine. Das bedeutet auch, dass die Aktie nicht zufällig zum Penny Stock mutiert ist. Daran ändert sich aktuell nichts! Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Nel ASA-Analyse von 22.01. liefert die Antwort: Wie wird sich Nel ASA jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Nel ASA Aktie Nel ASA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

