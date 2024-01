Die 5 besten KI-Aktien 2024: Welches Unternehmen profitiert wirklich?

Im November 2022 sorgte die Veröffentlichung der ersten Demoversion von ChatGPT durch das US-amerikanische Softwareunternehmen OpenAI für eine neue Betrachtung von Künstlicher Intelligenz. Plötzlich rückte das Thema KI ins Zentrum der globalen Aufmerksamkeit. Diese Entwicklung entfachte nicht nur bei Technikbegeisterten, sondern auch bei Investoren großes Interesse. Denn jeder neue Hype (oder Megatrend) bietet Chancen an den Finanzmärkten.

KI wird als zentraler Innovationsmotor für den Technologiesektor angesehen. Dies ist ein Trend, der sich nicht nur im Jahr 2024, sondern auch in den kommenden Jahren fortsetzen dürfte. Von dieser Dynamik werden insbesondere die Halbleiter- und Softwareindustrie profitieren, wobei Gewinnwachstum erhöht und Margen ausgeweitet werden könnten. Die Präsenz und Bedeutung von Künstlicher Intelligenz ist inzwischen in vielen Bereichen spürbar. Die Aktienmärkte dürften 2024 auch von diesem Thema getrieben werden - dies zeigten bereits die ersten Wochen des Jahres.

Doch welche Aktien sind 2024 eine heiße Wahl, nachdem im vergangenen Börsenjahr Nvidia das Maß aller Dinge war?

Mit Künstlicher Intelligenz die besten KI Aktien finden

Alphabet

Führende Unternehmen der Tech-Branche wie Alphabet befinden sich in einer vorteilhaften Position, um von der sich rasch entwickelnden KI-Technologie zu profitieren. Alphabet verfügt über enorme finanzielle Mittel, mit über 100 Milliarden US-Dollar Netto-Cash. Neben diesen finanziellen Kapazitäten besitzen Unternehmen wie Alphabet wertvolle Datensätze, die für die Entwicklung und Verbesserung von KI-Systemen unerlässlich sind. Diese Daten, die durch die Nutzung ihrer Produkte generiert werden, sind eine bedeutende Ressource im 21. Jahrhundert.

Mit der Einführung von Gemini kurz vor dem Jahreswechsel hat Alphabet die Weichen für ein erfolgreiches Jahr 2024 gestellt und eigene KI-Ambitionen angekündigt. Diese Entwicklung könnte Alphabet insbesondere in der Google Cloud Sparte, Vorteile bringen. Gemini verspricht eine verbesserte Performance und flexible Einsatzmöglichkeiten, was insbesondere im lukrativen Cloud-Markt Alphabet stärken dürfte.

Trotz grundsätzlich optimistischer Aussichten scheint die Alphabet-Aktie derzeit attraktiv bewertet. Mit einem KGV für das Jahr 2024 von etwa 22 liegen die Anteilsscheine sogar unter dem historischen Durchschnitt. Ferner hat Alphabet auch mit Waymo beim Autonomen Fahren oder DeepMind bei KI-gestützter Medizin heiße Eisen im Feuer, um vom KI-Trend zu profitieren.

The Trade Desk

The Trade Desk ist ein Unternehmen, das sich auf technologiebasierte Werbelösungen spezialisiert hat. Dieses bietet eine Plattform, die es Werbetreibenden erlaubt, ihre digitale Werbung effizient und zielgerichtet zu steuern. Das Innovative an The Trade Desk ist die Nutzung fortschrittlicher Algorithmen und Datenanalysen, um Werbung personalisierter und effektiver zu gestalten. In einem schnell wachsenden Markt für digitale Werbung ermöglicht diese Technologie den Nutzern, ihre Werbeausgaben zu optimieren und die Reichweite ihrer Kampagnen zu maximieren.

The Trade Desk positioniert sich zugleich zukunftsorientiert im Bereich der künstlichen Intelligenz, besonders in Bezug auf die Individualisierung von Content in der Streaming- und Werbeindustrie. Mit dem Einsatz eines Koa-Systems, einer auf Künstlicher Intelligenz basierenden Werbetechnologie, hebt sich das Unternehmen hervor. Koa nutzt umfassende Datenanalysen aus dem Internet, um es Werbetreibenden zu ermöglichen, exakt die passende Zielgruppe zu angemessenen Kosten zu erreichen. Dies gestattet es, Werbeinhalte dann auf die individuellen Vorlieben und Verhaltensmuster der Nutzer abzustimmen. Dadurch kann nicht nur die Nutzerbindung erhöht, sondern auch das Potenzial für zukünftige Umsatzsteigerungen eröffnet werden.

KI-gestützte Datenanalysen von AltIndex zeigen einen vielversprechenden Ausblick. Der AI-Score bewertet die Aktie mit "Buy". Das Sentiment entwickelte sich zuletzt positiv und auch der Geschäftsausblick stimmt. The Trade Desk gehört 2024 zu den heißesten KI-Aktien.

PayPal

In letzter Zeit kämpfte PayPal mit diversen Herausforderungen. Der Aktienkurs des Unternehmens zeigt einen signifikanten Abwärtstrend, getrieben durch operative Probleme. Ein schwächeres Wachstum und schrumpfende Margen setzen dem Unternehmen zu, während der zunehmende Konkurrenzdruck im Zahlungsverkehrssektor, insbesondere durch Apple Pay, das Geschäftsmodell von PayPal weniger attraktiv erscheinen lässt. Die Frage steht im Raum, ob eine Wende durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz erreicht werden kann. Genau darauf setzt nämlich der neue CEO.

Dieser möchte noch im laufenden Monat beim Innovationstag eine Innovation ankündigen, von der sowohl Verbraucher als auch Händler profitieren werden. 2024 ist eine Übergangsphase mit einem starken Fokus auf Innovationen - PayPal möchte sich neu aufstellen. Ein Hauptaugenmerk von PayPal liegt dabei auf der verstärkten Integration von Künstlicher Intelligenz. Ziel ist es, die Interaktion zwischen Kleinunternehmen und Verbrauchern zu vereinfachen und zu beschleunigen, indem die neuesten technologischen Entwicklungen genutzt werden. Dafür möchte PayPal das Gewinnwachstum wieder erhöhen.

Für eine nachhaltige Trendwende ist es nach einer Datenanalyse bei AltIndex noch zu früh. Die PayPal Aktie bekommt aktuell eine Halteempfehlung. Das Sentiment liegt jedoch erneut im bullischen Bereich, lediglich der Geschäftsausblick bleibt eingetrübt. Hier muss der CEO den Worten auch Taten folgen lassen.

Shopify

Shopify ist eine innovative E-Commerce-Plattform, die es Händlern ermöglicht, ihre Online-Shops zu verwalten und zu skalieren. Das Unternehmen bietet diverse Tools, die von der Produktpräsentation bis hin zur Auftragsabwicklung reichen.

Die Evolution von Shopify geht von einfachen Tools hin zu fortschrittlichen KI-basierten Algorithmen. Diese Algorithmen sind heute bereits in der Lage, Markttrends und Verbraucherpräferenzen vorauszusehen, was einen entscheidenden Vorteil in der dynamischen E-Commerce-Landschaft darstellt. Ein zentraler Faktor bei Shopifys KI-Ansatz ist die Personalisierung: Durch die Nutzung von KI-Algorithmen werden individuell zugeschnittene Produktvorschläge und Marketingstrategien basierend auf spezifischen Kundendaten entwickelt.

Darüber hinaus spielt KI eine wesentliche Rolle im Bestandsmanagement und bei der Prognose von Nachfragetrends, was zu einer gesteigerten Effizienz und optimierten Ressourcennutzung führt. Shopifys kontinuierliches Engagement für die Integration von KI-Technologien hilft, die Zukunft des E-Commerce aktiv mitzugestalten.

AltIndex-Daten vergeben aktuell ein Buy-Rating. Das Sentiment ist bullisch. Demnach könnte Shopify auch im Jahr 2024 eine signifikante Rolle im KI-Hype spielen.

Schrödinger

Das Gesundheitsweisen scheint prädestiniert für eine mittelfristige Disruption durch KI. Modelle mit Künstlicher Intelligenz werden zunehmend eingesetzt, um effizienter und schneller potenzielle Wirkstoffe zu identifizieren, wodurch der Prozess von der Entwicklung bis zur Markteinführung von Medikamenten deutlich beschleunigt werden könnte. Ein zentraler Akteur in diesem Bereich ist das US-amerikanische Unternehmen Schrödinger, das insbesondere in den Feldern Immunologie, Neurologie und Onkologie aktiv ist. Namhafte Investoren wie Bill Gates und Cathie Wood gehören zu den Großaktionären des Unternehmens und glauben an dessen Zukunft.

Schrödinger ist dabei spezialisiert auf die Entwicklung von Softwarelösungen für die Wirkstoffforschung. Das Unternehmen nutzt fortschrittliche computergestützte Technologien, um die Entdeckung und Entwicklung neuer Medikamente zu beschleunigen und zu optimieren, wobei ein besonderer Fokus auf präzisen Simulationen molekularer Interaktionen liegt. 2023 konnte das Umsatzwachstum nicht den Erwartungen entsprechen, dafür ist Schrödinger bereits profitabel - eine spannende KI-Wette im Gesundheitssektor.

Aktien mit AltIndex analysieren

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.