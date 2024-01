Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Plug Power hat am Montag einen weiteren erfolgreichen Handelstag eingeleitet. Es ging am Ende um gut 1,1 % aufwärts. Die Aktie konnte sich damit bis in die Mittagsstunde auf einen Kurs von annähernd 2,50 Euro nach oben schieben. Das ist erstaunlich. Denn es gibt keine neuen Nachrichten, die einen derartigen Höhenflug auch nur im Ansatz begründen könnten. Denn: Die Aktie hatte schon am Freitag ohne eine neue Nachricht mehr als 10 % zugelegt. Der Titel ist im Aufwärtsmarsch - aber nur für Tage Zweifelsfrei ist der Titel damit im Aufwärtsmarsch. Gegenwärtig aber nur für Tage. Denn die Notierungen sind zuletzt in einem massiven Abwärtstrend gefallen und haben den niedrigsten Kurs des laufenden Jahrzehnts herbeigeführt. Damit war Plug power auf eine Marktkapitalisierung von sogar nur noch 1,4 Mrd. Euro gerutscht. Dies ist isoliert betrachtet dennoch weiterhin hoch. Denn die Umsätze für das laufende Jahr liegen bei nur 1,5 Milliarden Euro, so die gegenwärtigen Schätzungen. Und auch das wird nur solange gelten, wie die Amerikaner die Erwartungen endlich erfüllen. Die Notierungen werden aus der Perspektive der wirtschaftlich orientierten Analysten nicht zufällig so massiv gen Süden gekippt sein. Denn die Verluste sind der eigentliche Schwachpunkt: Im Jahr 2023 soll Plug Power nach Meinung der Analysten einen Verlust von mehr als -922 Millionen Dollar hingenommen haben. Im laufenden Jahr 2024 soll der Verlust auf nur noch -559 Millionen Dollar sinken - doch auch das ist ausgesprochen viel. Denn Plug Power kann nicht einmal belegen, warum und dass der Konzern im laufenden Jahr einen höheren Umsatz bzw. einen niedrigeren Verlust wird vermelden können. Die Nachrichtenlosigkeit - fehlende Aufträge und Projekte etwa - dürfte der Hauptgrund dafür sein, dass es in den vergangenen Wochen seit Jahresanfang bereits um mehr als -42 % abwärts ging. So bleibt die Aussicht für Plug Power gegenwärtig noch recht trübe - auch wenn die Notierungen nun zulegten. Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Plug Power-Analyse von 22.01. liefert die Antwort: Wie wird sich Plug Power jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Plug Power Aktie Plug Power: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

