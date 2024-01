Sonntag, 21. Jänner Alexander van der Bellen ist 80. Ich hatte ihn 2013 mal zum Interview und es war sehr entspannt, er hatte erst vor kurzem wieder mit dem Rauchen angefangen und mit den Fotos mit Tschick konnten wir nachher Geld verdienen. Auch seine Ansichten zur Wirtschaft waren entspannt: So sagte er zB, dass er Privatisierungen grundsätzlich positiv gegenüber stehe. Schon 1985, durch die technische Konkursreife der voest, sei das alte System zusammengebrochen. Der damals zuständige Minister Lacina habe versprochen, dass die voest zum letzten Mal gerettet werde. Eine in der Poltiik unüblich verbindliche Zusage, aber es hat gehalten, meinte der heutige Bundespräsident. Und was die voestalpine betrifft, so hat das wirklich gehalten. Und wir hatten auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...