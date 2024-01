An Chinas Aktienmärkten herrscht Ausnahmezustand, ein Boden ist noch nicht in Sicht. Der Hongkonger Börsenindex Hang Seng fiel am Montag um 2,3 % und setzt damit seine Talfahrt fort. Der Absturz an den Börsen der letzten Jahre ist verheerend und zeigt das wahre Ausmaß der aktuellen Lage in China, so Bloomberg. Die chinesischen Aktien in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...