Analysten von Metzler und Barclays haben die Aktie der Porsche AG zu Wochenbeginn herabgestuft. Chinesische E-Autobauer konfrontieren den deutschen Kraftfahrzeughersteller mit Gegenwind.Die Welt der Automobilindustrie befindet sich in einer signifikanten Transformation. Chinesische Start-ups bringen Elektrofahrzeuge auf den Markt, die mit hochwertiger Software und einem auf die Kundenwünsche zugeschnittenen Infotainment-System ausgestattet sind. Deutsche Automobilhersteller sehen ihre Profite in China schwinden. Selbst die erfolgsverwöhnten Manager von Porsche sind über die Entwicklungen auf ihrem wichtigsten Absatzmarkt besorgt. Im Jahr 2023 verkaufte Porsche in China lediglich 79.283 …