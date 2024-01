Indexumstellungen:22.01.2001: Brau Union, Semperit scheiden aus dem ATX aus zum Kalender Positive Serie in Tagen:22.01.2019: UBM: Längste positive Serie: 14 Tage (endete am 22.01.2019) zum Kalender Negative Serie in Tagen:22.01.2009: Palfinger: Längste negative Serie: 9 Tage (endete am 22.01.2009) zum Kalender 22.01.2008: S Immo: Längste negative Serie: 12 Tage (endete am 22.01.2008) zum Kalender Negative Serie in Performance:22.01.2009: Palfinger: Schlechteste Performance Serie: -28.61% (9 Tage von Kurs 11.99 Euro auf 8.56 Euro, die Serie endete am 22.01.2009), ein Alpha von -16.31 zum ATX TR zum Kalender 22.01.2016: Uniqa: Schlechteste Performance Serie: -20.10% (7 Tage von Kurs 7.208 Euro auf 5.759 Euro, die Serie endete am 22.01.2016), ein Alpha von -17.14 zum ATX TR ...

