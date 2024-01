Hapag-Lloyd bietet Landtransit durch Saudi-Arabien an

Werbung







Aufgrund der Krise rund um den Suezkanal bietet die Hamburger Reederei nun einen weiteren Weg an, um Südost-Asien mit Europa zu verbinden.



Die Spannung rund um das Rote Meer hat Reedereien dazu bewegt, seit Wochen mit ihren Schiffen nicht mehr durch den Suezkanal zu fahren, sondern einen großen Umweg um das Kap der guten Hoffnung in Südafrika zu machen. Daher plant Hapag-Lloyd nun eine weitere Alternativroute zu erschließen. Der Landweg durch Saudi-Arabien sei eine "bequeme Notlösung", wie das Unternehmen mitteilte. Optimal sei die Lösung zwar nicht und biete nur begrenzte Kapazitäten, schneller als der Umweg um die Südspitze Afrikas sei der Landweg aber dennoch. Die Aktie der Hamburger Reederei konnte dieses Jahr bereits über 10 Prozent an Kursgewinnen verzeichnen, von dem Allzeithoch im Mai 2022 liegt der Titel allerdings noch weit entfernt.









Der Ausblick auf die Börsen-Woche



Welche Termine diese Woche kein/e Anleger/in verpassen sollte, lesen Sie im HSBC-Wochenausblick. Wir nehmen für Sie die Börsenkalender unter die Lupe und informieren Sie jeden Sonntag über die wichtigsten Quartalszahlen, Konjunkturdaten und mehr - schauen Sie direkt auf der HSBC-Homepage vorbei:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC