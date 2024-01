Hat der Deutsche Aktienindex im vergangenen Jahr mit seiner Rally auf 17.000 Punkte die Indizes an der Wall Street noch klar abgehängt, haben ihn erst der Nasdaq und am Freitag auch der S&P 500 wieder eingefangen. Die Rekordjagd in New York hat zwar in Frankfurt nach Erreichen des Jahrestiefs ein weiteres Abrutschen verhindert, große Sprünge aber waren beim DAX nicht drin. Auch wenn das Plus zum heutigen Handelsstart deutlich ausfällt, der Index bleibt zunächst in seiner Ping-Pong-Zone zwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...