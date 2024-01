Die Rekordjagd an der Wall Street setzt sich auch zum Start in die neue Woche fort. Die Kursrally im Techsektor dürfte sich am Montag abermals als Zugpferd erweisen. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem offiziellen Handelsbeginn taxierte der Broker IG den technologielastigen Nasdaq 100 mit 0,45 Prozent im Plus bei 17.392 Punkten. Am Freitag hatte das Börsenbarometer erstmals die Marke von 17 000 Punkten ...

