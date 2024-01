Am Kryptomarkt dominieren auch zum Start in die neue Woche die roten Vorzeichen. Am Montagnachmittag steht auf 24-Stunden-Sicht ein Minus von rund drei Prozent zu Buche. Mit einem Abschlag von rund zwei Prozent schlägt sich der Bitcoin dabei noch etwas besser, doch die psychologisch wichtige 40.000-Dollar-Marke rückt immer näher.Nachdem der Bitcoin am Freitag bei 40.297 Dollar kurzzeitig auf den tiefsten Stand seit rund einem Monat gefallen war, hatte er sich zügig wieder etwas erholt und am Wochenende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...