Der DAX startet mit Kursaufschlägen in die neue Woche. Dort stehen die am Donnerstag stattfindende EZB-Sitzung sowie die Bilanzsaison im Fokus. Charttechniker sehen gute Chancen, dass der DAX bald auf neue Allzeithochs klettert.22. Januar 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Gute Vorgaben aus den USA und Asien sorgen heute Morgen für steigende Kurse am deutschen Aktienmarkt. Der DAX liegt kurz nach Handelsstart bei rund 16.680 Punkten um 0,8 Prozent über seinem Schlussstand von Freitag. Die abgelaufene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...