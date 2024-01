Wien (www.fondscheck.de) - Marian Zitterbart hat zum Jahreswechsel die Leitung der Targobank-Vermögensberatung in München übernommen, so die Experten von "FONDS professionell".Zukünftig betreue er mit seinem elfköpfigen Team über 15.000 Kunden mit einem Anlagevolumen von rund zwei Milliarden Euro.Zitterbart habe seine berufliche Laufbahn 2012 bei der Targobank begonnen und sei unter anderem für die Standorte Pforzheim und Heidelberg zuständig gewesen. Seit 2016 habe der diplomierte Betriebswirt als Senior Vermögensberater in Stuttgart gearbeitet, wo er die vergangenen Jahre mit der stellvertretenden Leitung betraut gewesen sei. Darüber hinaus sei er seit zwei Jahren als Dozent für den Bereich Volkswirtschaftslehre bei der Frankfurt School of Finance & Management beschäftigt. (News vom 19.01.2024) (22.01.2024/fc/n/p) ...

