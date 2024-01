Nach dem Bürgerentscheid mit positivem Ausgang im April 2022 ist es ruhig geworden um die geplante Brennstoffzellen-Fabrik von Cellcentric in Weilheim an der Teck. Jetzt konnte sich die Stadt mit dem letzten noch ausstehenden Grundstückseigentümer der zentralen Flächen einigen. Damit ist die Realisierung der Brennstoffzellen-Fabrik des Gemeinschaftsunternehmens Cellcentric von Daimler Truck und Volvo im baden-württembergischen Weilheim an der Teck ...

Den vollständigen Artikel lesen ...