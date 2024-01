Im Wochenausblick knöpft sich Charttechnikexperte und FAST-BREAK-Chefredakteur Stefan Klotter die großen Indizes in den USA, Europa und Asien vor. Klotter blickt zum Start dieser spannenden Börsenwoche auf die wichtigsten Events der nächsten Tage. Sein neues Kursziel für den S&P 500, der Ausblick auf die wichtigsten Tech-Quartalszahlen der Woche und ein spezieller Blick auf die Branchenindizes. Welcher Sektor sich besonders gut als Indikator für die US-Wirtschaft eignet und ob die Magnificent Seven wirklich noch weiter steigen können. Mehr davon gibt es auch in Stefan Klotters Börsendienst FAST BREAK. Bis zum 31. Januar gibt es 30 Prozent Rabatt auf alle Abos. Jetzt mehr erfahren! Übrigens: …