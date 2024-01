Maklerpartnerinnen und -partnern von blau direkt werden demnächst zwei Investmentlösungen zur Verfügung stehen: Neben dem Angebot von FONDSNET wird es auch eines von fundsaccess geben, das für die Finanzberatung genutzt werden kann. Das Angebot soll in wenigen Wochen startklar sein. Der Infrastrukturdienstleister blau direkt wird zukünftig zwei Investmentlösungen anbieten - "INVESTIFANT - powered by FONDSNET" und neu: "INVESTIFANT - powered by fundsaccess". Laut eigenen Angaben ist blau direkt dann ...

