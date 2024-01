In der heutigen Folge von Kämpers Börse: BioNTech mit positiven Forschungsergebnissen in einer Phase-3-Studie, zusätzlich beginnt endlich wieder die Quartalssaison. Im Interview sprechen wir heute über die Big-Player im Bereich künstliche Intelligenz. Warum Apple sich noch bedeckt hält und was wir von Nvidia & Co in diesem Jahr erwarten können, erfahren Sie heute im Podcast! Kämpers Börse hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie über die Episoden-Übersicht von DER AKTIONÄR.

