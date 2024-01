Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Gouverneur der US-Notenbank Christopher Waller hielt am 16. Januar in Washington eine Rede, von der die Markteilnehmer weitere Orientierung mit Blick auf Beginn und Umfang der Zinssenkungen in diesem Jahr erwarteten, so George Curtis, Portfolio Manager bei TwentyFour Asset Management. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...