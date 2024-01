Mit Christoph Schlüter (53) hat Instinctif Partners einen neuen Geschäftsführer für das Geschäft in Deutschland gewonnen Schlüter leitet ab sofort die deutschen Büros in Frankfurt und Berlin der internationalen Kommunikationsberatung. Mit neuen Mandaten vor allem in margenstarken Geschäftsfeldern sowie Synergien aus diversen Beratungskompetenzen will er das Unternehmen zu weiterem Wachstum führen. Er löst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...