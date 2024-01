BioNTech, der renommierte Biotech-Konzern aus Mainz, hat in letzter Zeit sowohl vielversprechende Fortschritte als auch Herausforderungen erlebt. Dieses Jahr könnte entscheidend werden, spannend wird insbesondere die Entwicklung der Krebstherapie. Fortschritte in der Krebstherapie In der Krebsforschung hat BioNTech einen bedeutenden Durchbruch erzielt. Sie haben in Zusammenarbeit mit Duality Biologics eine Phase-3-Studie für ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...