Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

NO0010284318 Interoil Exploration & Production ASA 22.01.2024 NO0013119255 Interoil Exploration & Production ASA 23.01.2024 Tausch 10:1

KYG0410B1023 Apollo Future Mobility Group Ltd. 22.01.2024 BMG0411X1112 Apollo Future Mobility Group Ltd 23.01.2024 Tausch 20:1

CA58436R2019 Medgold Resources Corp. 22.01.2024 CA28616D1087 Electrum Discovery Corp. 23.01.2024 Tausch 16:1

US2381162062 DataSea Inc. 22.01.2024 US2381163052 DataSea Inc. 23.01.2024 Tausch 15:1

