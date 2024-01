Halle/MZ (ots) -



Allen Ernstes wollte DeSantis sich noch ein Stück rechts von Trump aufstellen. Der Plan erwies sich als Schnapsidee. Hier lässt Trump keinen Platz. Eher geht er zur Sprache des Faschismus über und fegt jeden weg, der sich an dieser Stelle mit ihm messen will. Die Trumpisten unterstützen inzwischen wieder Trump.



Und republikanische Geldgeber, die Trump verhindern wollen, fördern Nikki Haley. Die 52-Jährige - klug, besonnen, integer - ist ein Gegenbild zu Trump. Sie hat jetzt bei den Vorwahlen in New Hampshire die Chance. Sollte sie es schaffen, ihren Abstand zu Trump auf einstellige Prozentpunkte zu reduzieren, wäre das bereits ein guter Grund, die Kandidatur fortzusetzen.



Pressekontakt:



Mitteldeutsche Zeitung

Marc Rath

Telefon: 0345 565 4200

marc.rath@mz.de



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5697372

Trading-Plan 2024: Die Performance-Strategie für das neue Jahr Der kostenfreie Trading-Plan von Stefan Klotter gibt Ihnen einen exklusiven Einblick, in welche Branchen, Sektoren und Assets Sie im Jahr 2024 investieren sollten, um eine satte Rendite zu erzielen. Jetzt sichern! Hier klicken