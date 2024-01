FAST BREAK, die Trading-Strategie, die nicht lange fackelt. Testen Sie Stefan Klotters Börsendienst jetzt mit 30 Prozent Rabatt: Nur bis 31. Januar! http://tinyurl.com/mr2h8ux9 Im wallstreetONLINE-Interview spricht Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank, über die wirtschaftlichen Aussichten für die USA und China. Halver sieht gemischte Signale bei den US-Quartalsberichten, wobei einige Großbanken wie Goldman Sachs positiv abschnitten, während andere wie die Bank of America schwächelten. Dies werfe Fragen auf, wie repräsentativ diese Ergebnisse für die Gesamtwirtschaft sind. Trotz günstiger Zinslandschaften und einem moderaten Wirtschaftsumfeld in den USA bleibe die Lage ungewiss. Die "Magnificent Seven" zeigten zwar im letzten Jahr eine beeindruckende Performance, doch Halver warnt davor, dass dieser Trend nicht ohne Hindernisse weitergehen wird. Die künstliche Intelligenz und ihre Monetarisierung spielen dabei eine zentrale Rolle. China hingegen zeigt ein gemischtes Bild. Mit Herausforderungen wie der Immobilienkrise und einer schwächelnden Bankenkultur konfrontiert, wird das Land 2024 nicht mehr als die treibende Kraft der Weltwirtschaft fungieren. Jetzt das komplette Interview ansehen!